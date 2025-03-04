Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşerek boğulan Ahmet Zompur'un cenazesi toprağa verildi.
Dün evine su sağlayan depoda meydana gelen arızayı onarmaya çalıştığı sırada 2,5 metre yüksekliğindeki depoya düşerek hayatını kaybeden Zompur (75) için Yenice Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Ahmet Zompur'un cenazesi, kılınan namazın ardından Yenice Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Su Deposu Kazasında Yaşamını Kaybeden Ahmet Zompur Toprağa Verildi - Son Dakika
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