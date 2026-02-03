Şubat ayı kira artış oranı belli oldu - Son Dakika
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

03.02.2026 10:07
TÜİK verilerine göre ocak ayı enflasyonu yıllık yüzde 30.65 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Buna göre; şubat ayında kontratı yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 33.98 oranında zam yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayınca TÜFE yüzde 4,84 artarken yıllık bazda artış yüzde 30.65 oldu. Veriler doğrultusunda konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da belli oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI YÜZDE 33.98 OLDU

Bu ay (Şubat) kira kontratı yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 33.98 oranında zam yapılacak. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

Kiracı ve ev sahipleri için zam konusunda bilinmesi gereken temel kurallar şöyle:

Yılın başında maaşlara yapılan artışlar, tek başına kira zammı için gerekçe oluşturmaz. Kira bedeli, yalnızca sözleşmenin yenilendiği tarihte ve yılda bir kez artırılabilir. Devlet tarafından açıklanan oran üst sınırı ifade eder; ev sahibi bu oranın altında bir artış yapabilir ancak herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın bu sınırı aşamaz. Yasal artış oranını yeterli bulmayan ev sahipleri ise, beş yılını dolduran kiracılar için arabuluculuk sürecine başvurmak şartıyla kira tespit davası açma yoluna gidebilir.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Şubat ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için örnek hesaplamalar şu şekilde:

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

30.000 TL x %33,98 = 10.194 TL zam

Yeni kira bedeli: 40.194 TL

Yani 30 bin TL kira ödeyen bir kiracının Şubat ayı itibarıyla ödeyeceği yeni kira 40 bin 194 TL olur.

Mevcut kira bedeli: 40.000 TL

40.000 TL x %33,98 = 13.592 TL zam

Yeni kira bedeli: 53.592 TL

Yani 40 bin TL kira ödeyen bir kiracının yeni kira bedeli 53 bin 592 TL olur.

