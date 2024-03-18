SUBÜ öğrencileri ilkokul öğrencilerine kitap hediye etti

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında ilkokul öğrencilerine kitap hediye etti.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dış Ticaret Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk etkinliğinde Ali Fuat Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere hikaye kitabı hediye eden öğrenciler ayrıca mini konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Geyve MYO Dış Ticaret Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Neşe Cenkçi, "Her yıl bir okulumuzu ziyaret ederek ilkokul çağındaki çocuklarımıza hikaye kitabı hediye ediyoruz. Artık bunu gelenek haline getirdik. Üniversite öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilinci aşılayan bu tarz etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

SUBÜ'nün mühendis adayları Taraklı gezisi düzenledi

SUBÜ Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu'ndan 30 öğrenci, düzenlenen kültür gezisi ile Taraklı'yı tanıdı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 30 öğrencinin katılım sağladığı gezide öğrenciler, Taraklı'nın tarihi sokaklarını gezdi.

Osmanlı Devleti mimarisinin örneği Yunus Paşa Cami, tarihi hamam ve konakları ziyaret eden öğrenciler, sivil mimari örneklerinin yanı sıra çınar ağacı ve su değirmenini yerinde görme fırsatı buldu.