Suç Örgütü Elebaşları Türkiye\'ye İade Edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Demirözler' organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, firari suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Demirözler' organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Rusya'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

'Demirözler' organize suç örgütü elebaşı U.D. 'Suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' başta olmak üzere toplam 53 suçtan, E.Y.'nin elebaşılığını yaptığı farklı bir suç örgütünün üyesi M.S. 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten yaralama' suçlarından, M.S. ise 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.