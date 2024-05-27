Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın tedavisi tamamlandı

Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat\'ın tedavisi tamamlandı

Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, intihar riski tespit edilen Polat'ın tedavisinin ardından cezaevinde infazına devam edilebileceği yönünde görüş bildirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Dilan Polat'a ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

27.05.2024 17:55
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Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, intihar riski tespit edilen Polat'ın tedavisinin ardından cezaevinde infazına devam edilebileceği yönünde görüş bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Dilan Polat'a ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

Raporda, "intihar riski tespit edilen Dilan Polat'ın dosyadaki mevcut belgeler ve adli tıp kurulunun muayene bulgularına göre, halihazırda yüksek güvenlikli sağlık kurulunda koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu" belirtildi.

Rapor oy birliğiyle hazırlandı

Ayrıca raporda, "Koruma ve tedavi altına alınması sonrası, ilgili sağlık kuruluşunca hastalığının klinik remisyona (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edilmesi sonrasında, önerilen tedavisi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak, cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği oy birliği ile mütalaa olunur." ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe yazarak tahliye talebinde bulunmuştu. Dilekçeyi değerlendiren başsavcılık, Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın tedavisi tamamlandı - Son Dakika

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