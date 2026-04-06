Suç paylaşımına 20 yeni gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suç paylaşımına 20 yeni gözaltı

06.04.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonda suç içeren paylaşımlar yapan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda suç içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapılmıştı.

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 38 olmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı adliyeye sevk edilmiş, 16'sı tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç paylaşımına 20 yeni gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:33:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Suç paylaşımına 20 yeni gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.