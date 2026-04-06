Suç paylaşımına 20 yeni gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda suç içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Ne olmuştu?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapılmıştı.
Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı.
Devam eden çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 38 olmuştu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı adliyeye sevk edilmiş, 16'sı tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
