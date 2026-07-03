Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Yasa Teklifi - Son Dakika
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Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Yasa Teklifi

03.07.2026 12:17
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TBMM, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza düzenlemeleri içeren kanun teklifini sunmayı planlıyor.

Haber: Emine DALFİAN

(TBMM) - TBMM'de suça sürüklenen çocuklarla ilgili kurulan araştırma komisyonunun raporunu hazırlanmasının ardından, bu konuda hazırlanan kanun teklifinin de TBMM tatile girmeden sunulması planlanıyor. İnfaz sisteminde değişiklikler getiren teklif taslağında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda verilen ceza sürelerinin yaş aralıklarına göre artırılması, suç işleyen çocukların sosyal medyada, dijital ortamda takip edilmesi, ailelere sorumluluk yüklenmesi, ceza indirim oranlarında hakime takdir yetkisi gibi düzenlemeler öngörülüyor.

İstanbul'daki Ahmet Minguzzi cinayeti başta olmak üzere işlenen diğer cinayetlerin araştırılması ile ilgili kurulan "TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu"nun çalışmalarını tamamlayarak raporunu TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından kanun teklifi hazırlıklarına başlandı. Kanun teklifinin TBMM tatile girmeden sunulması planlanıyor. "Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını, infaz sisteminin yeniden düzenlenmesini, ailelere sorumluluk yüklenmesini ve kurumlar arası koordinasyon sağlanmasını" amaçlayan, 15-20 maddeden oluşacak teklif taslağına göre "suça sürüklenen çocuk" ifadesi yerine "adli süreçteki çocuk" tanımı getirilecek.

Çocukların işlediği suçlara öngörülen cezalar 12-15 ve 15-18 yaş grubuna göre ayrılacak. Cinayet ile cinsel suçlara yönelik cezalar ağırlaştırılacak. Cezalarla ilgili hakime takdir yetkisi sağlanacak. Suç işleyen çocukların aileleri de yükümlü tutulacak.

YAŞ ARALIKLARINA GÖRE CEZALAR ARTIYOR

Ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağır yaralama suçları bakımından 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında, hakimin takdirine bırakılması öngörülüyor. Bu çerçevede, TCK'nin 31'inci maddesindeki 12-15 yaş grubu çocuklar için yaş küçüklüğüne ilişkin öngörülen hapis cezalarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 15 yıl olan üst sınırının 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezasının 10 yıldan 12 yıla kadar, süreli hapis cezaları için belirlenen 7 yıl olan üst sınırının 9 yıla artırılacak.

15-18 yaş grubu çocuklar için yaş küçüklüğüne ilişkin öngörülen hapis cezalarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıldan 15 yıla kadar olan hapis cezasının 15 yıldan 18 yıla kadar, süreli hapis cezaları için belirlenen 12 yıl olan üst sınırının 15 yıla çıkarılması planlanıyor.

Çıkarılacak kanunla çocuklarla ilgili infaz sistemi de değiştirilecek. Suç işleyen çocukların doğrudan eğitim evlerine gönderilmesi yerine belli oranda cezalarını çekmelerinin ardından çocuk eğitim evlerine alınmaları öngörülüyor.

Teklif taslağında, cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklara "dijital takip sistemi" öneriliyor. İngiltere'de de uygulandığı belirtilen bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor.

Teklif taslağında çocukların işlediği suçlarda illiyet bağı bulunması halinde, ailenin ihmali, istismarı veya yönlendirmesi söz konusuysa ailenin de sorumlu tutulmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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