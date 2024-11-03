Sudan'a Acil Tıbbi Yardım Gönderildi - Son Dakika
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Sudan'a Acil Tıbbi Yardım Gönderildi

Sudan, çatışmalardan etkilenen bölgelere 250 ton acil tıbbi malzeme sevk etti. Sağlık durumu kritik.

03.11.2024 13:20
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PORT SUDAN, 3 Kasım (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede devam eden silahlı çatışmalardan etkilenen bölgelere acil tıbbi malzeme gönderdi.

250 tonluk sevkiyat temel ilaçlar, solüsyonlar, antibiyotikler ve acil tıbbi ekipman içeriyor.

Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, "Bu destek, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Gezira eyaletindeki 100'den fazla köyde gerçekleştirdiği saldırıların neden olduğu acil insani durum karşısında veriliyor" dedi.

Bakan, Gezira'daki kritik durumun bölgede acil servis kurulmasını ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyonun artırılmasını gerekli kıldığını belirtti.

Sudan'daki çatışmalar, özellikle savaştan etkilenen bölgelerde sağlık sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Hartum'daki birçok eczane çatışmalar nedeniyle kapanırken, bu durum temel ilaçların bulunamamasına ve fiyat artışlarına neden oluyor.

Kolera, sıtma, kızamık ve dang humması gibi salgınlar sağlık krizini daha da kötüleştiriyor. Sağlık Bakanlığı'na göre ülkede 28.000'den fazla kolera vakası ve buna bağlı 800 ölüm bildirildi.

Uluslararası kuruluşların son tahminlerine göre, Nisan 2023'ün ortalarında başlayan çatışmalar 24.850'den fazla kişinin ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sudan'a Acil Tıbbi Yardım Gönderildi - Son Dakika

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