Sudan'da 25 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor

08.08.2025 21:10
DSÖ, Sudan'da savaş nedeniyle 25 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kıdemli Acil Durum Görevlisi Ilham Nour, Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını söyledi.

Nour, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan acımasız şiddetin, Sudan'ın sağlık sistemini uçuruma sürüklediğine işaret eden Nour, bu durumun açlık, hastalık ve umutsuzlukla dolu krize neden olduğunu belirtti.

Nour, "(Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'te başlayan) Çatışmanın başlangıcından bu yana DSÖ, sağlık tesislerini etkileyen 174 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar 1171 ölüme ve 362 yaralanmaya neden oldu." dedi.

Kolera salgınının Sudan'ın tüm eyaletlerinde kayda geçtiğini belirten Nour, "Geçen yıl temmuz ayından bu yana yaklaşık 100 bin vaka bildirildi. Ayrıca kızamık, sıtma, dang humması ve çocuk felci salgınları da var. Hastalık yükünü daha da kötüleştiren şey açlık. Yaklaşık 25 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşıyor." diye konuştu.

Nour, yaşanan durumun sağlık sonuçlarının endişe verici olduğunu vurguladı.

Sudan'da bu yıl 5 yaş altı 770 bin çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenmeden acı çekmesinin beklendiğini söyleyen Nour, "BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Darfur'da şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi gören çocuk sayısının 2025'in ilk 5 ayında yüzde 46 arttığını bildirdi. Şiddetli akut yetersiz beslenme, çocukların ishal ve zatürre gibi yaygın hastalıklardan ölme riskini büyük ölçüde artıran, yaşamı tehdit eden bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkede altyapı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.