Sudan'da Çatışmalar Şiddetlendi: 46 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da Çatışmalar Şiddetlendi: 46 Ölü

Port Sudan'da ordu ve HDK çatışmalarında son iki günde 46 kişi yaşamını yitirdi, 42 yaralı var.

22.10.2024 23:16
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PORT Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında son iki günde yaşanan çatışmalarda 46 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'da 18 aydır ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar sürüyor.

Hartum Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Umdurman kentine düzenlenen topçu saldırısı sonucu hastaneye kaldırılan 1 kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini ve 17 sivilin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıdan HDK'nin sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan Hartum'un güneyinde aktivistlerden oluşan direniş komiteleri, Mayo Mahallesinde gerçekleşen hava saldırısında 20 sivilin öldüğünü ve 27 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ülkenin orta kesimindeki Cezira eyaletindeki Rifaa Şehri Direniş Komiteleri de HDK'nin bölgede dün başlattığı saldırılar sonucunda 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, HDK'nin Cezira eyaletinin Rifaa ve Tembul şehirlerine yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi, 17 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Çatışmalar Şiddetlendi: 46 Ölü - Son Dakika

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