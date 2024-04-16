Sudan'da çatışmalar sonucu 14.790 kişi hayatını kaybetti

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HARTUM, 16 Nisan (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Sudan'ın Omdurman kentinde harap olmuş bir pazar yeri görülüyor, 14 Nisan 2024.

Bir zamanlar müşterilerle ve ürünlerle dolu olan pazarın bulunduğu bölge, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki kanlı çatışmalar nedeniyle artık hayalet bir kasabaya dönüşmüş durumda.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Pazar günü yayımlanan bir rapora göre Sudan'da çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana 14.790 kişi hayatını kaybederken, Sudan içinde ve dışında yerinden edilenlerin sayısı 8,2 milyona ulaştı. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)