HARTUM, 16 Nisan (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Sudan'ın Omdurman kentinde harap olmuş bir pazar yeri görülüyor, 14 Nisan 2024.
Bir zamanlar müşterilerle ve ürünlerle dolu olan pazarın bulunduğu bölge, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki kanlı çatışmalar nedeniyle artık hayalet bir kasabaya dönüşmüş durumda.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Pazar günü yayımlanan bir rapora göre Sudan'da çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana 14.790 kişi hayatını kaybederken, Sudan içinde ve dışında yerinden edilenlerin sayısı 8,2 milyona ulaştı. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Sudan'da çatışmalar sonucu 14.790 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Denizli'de 60 yaşındaki adam ofis aynı zamanda ofis olarak da kullandığı evinde ölü bulundu. Mehmet Fikrettin Koyuncu'nun yakınları polis eşliğinde evine girdiğinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi. Çiftçi, yapılan toplantıda kurum müdürlerine yatırımlar hakkında bilgi verdi ve projelerin gerçekleşme oranını açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti. Olayın meydana geldiği evde kanlar içinde kalan genç, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Batman'da Sason Çayı'na uçarak 400 metre sürüklendikten sonra kayalıkların üzerinde asılı kalan hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi yoğun çalışmaların ardından kurtarıldı.
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak göle düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Aracın içinde başka biri olma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir binada horoz dövüştürülüp kumar oynandığı ihbarı üzerine polis baskını düzenlendi. Baskında 29 horoz muhafaza altına alınırken, 53 kişiye işlem yapıldı. Kumar oynayanlara idari yaptırım cezası uygulanırken, uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. Ayrıca, horoz dövüştüren ve hayvanları koruma kanununa muhalefet eden kişilere adli işlem yapıldı.
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