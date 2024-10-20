Sudan'da Dört Yeni Havalimanı Açıldı

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PORT SUDAN, 20 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Port Sudan Havalimanı'nda insani yardım kargosunu uçaktan indiren işçiler, 16 Ekim 2024.

Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi'ne göre, Sudan hükümeti insani yardım kuruluşlarının savaştan zarar gören ülkeye yardım ulaştırması için dört ek havalimanı açmayı kabul etti.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada söz konusu havalimanlarının Kassala, Dongola, El Obeid ve Kadugli kentlerinde olduğu belirtildi. (Fotoğraf: Sudan Sağlık Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığı ile)