Sudan'da Gıda Güvensizliği Krizi - Son Dakika
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Sudan'da Gıda Güvensizliği Krizi

UNDP, Sudan'da 26 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını ve kıtlık tehdidinin belirdiğini açıkladı.

12.11.2024 16:21
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sudan nüfusunun neredeyse yarısının gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin önemli bir bölümünde kıtlık tehdidinin belirdiğini bildirdi.

UNDP, Sudan'da devam eden iç savaşın halk üzerindeki sosyoekonomik etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 19 aydır devam eden iç savaşın insanları derinden etkilediği belirtilirken "Sudan nüfusunun neredeyse yarısı, yaklaşık 26 milyon kişi şu anda gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Ülkenin önemli bir bölümünde kıtlık tehdidi beliriyor." ifadelerine yer verildi.

Sudan'da ülke içinde göç edenlerin sayısının 11 milyonu aştığı kaydedilen raporda, bu duruma, devam eden çatışmanın ciddi etkisinin olduğu vurgulandı.

Raporda, ülkedeki tam zamanlı istihdamın keskin şekilde azaldığının altı çizilerek "Hanelerin yüzde 18'i artık gelir bildirmiyor, bu iç savaş öncesi sadece yüzde 1,6'ydı." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da kentsel nüfusun neredeyse yarısının orta ila şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu kaydedilen raporda, kentlerdeki hanelerin yalnızca yüzde 20'sinin gıda güvencesine sahip olduğu ve çatışma öncesine göre bu oranda büyük düşüş yaşandığı belirtildi.

Raporda, "Sudan, akut yetersiz beslenme oranlarının en yüksek olduğu 4 ülke arasında yer alıyor. Ülkedeki akut yetersiz beslenme oranları yüzde 13,6 olarak tahmin ediliyor. Bu da gıda güvenliğinin kötüleştiğini gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Ülkede sağlık hizmetlerine erişimin iç savaş öncesi yüzde 78 olduğu ve bu oranın yüzde 15,5'e düştüğü kaydedilen raporda, kentlerde yaşayan hanelerin yüzde 56'sının çatışmadan öncesine kıyasla daha kötü sağlık koşullarına sahip olduğu vurgulandı.

Raporda, musluk suyuna erişimin yüzde 72,5'ten 51,6'ya düştüğü, evlerin ise yaklaşık yüzde 90'ının güvenli şekilde elektriğe ulaşamadığı bildirildi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güncel, Sağlık, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Gıda Güvensizliği Krizi - Son Dakika

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