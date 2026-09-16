Sudan'da HDK kontrolündeki altın madeninde göçük, en az 67 kişi öldü

Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde, altın madeninde yaşanan göçükte en az 67 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de toprak altında mahsur kaldı.

Sudan'da ordu ile savaşan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki kayıt dışı altın madeninde göçük meydana geldi.

Sudan Doktorlar Birliğinden yapılan açıklamada, Batı Kurdufan eyaletindeki kayıt dışı madende yaşanan göçükte en az 67 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Açıklamada, göçük altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Sudan genelinde faaliyet gösteren geleneksel madencilik sektöründe 2 milyondan fazla kişi çalışıyor. Son derece zorlu koşullarda yürütülen bu faaliyetler, ülkede çıkarılan toplam altının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Göçük yaşanan Zera madeni, Berakik bölgesinde, Nuhud kentinin 163 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Madende faaliyetlere Mayıs 2025'te başlanmıştı.