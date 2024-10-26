Sudan'da HDK Saldırısı: 124 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da HDK Saldırısı: 124 Ölü

Cezira'da HDK'nın saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e yükseldi, kınama geldi.

26.10.2024 22:16
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PORT Sudan'da 18 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) dün ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği bildirildi.

Sudanlı Doktorlar Ağı Örgütünden yapılan açıklamada, HDK'nin dün Cezira eyaletinin doğusunda bazı köylere saldırdığı hatırlatıldı.

"Katliam" olarak nitelendirilen bu saldırılar sonucunda 124 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, saldırıların saatler sürdüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin de yerinden edildiği belirtildi.

Saldırıların kınadığı açıklamada, zor ve trajik şartlarda yaklaşık bir yıldır bölgede kalmayı tercih eden savunmasız insanlara yönelik bu saldırıların mantıklı olmadığı vurgulandı.

"Müsamaha gösterilmeyecek"

Cezira'daki Hasahisa Şehri Direniş Komiteleri dün, HDK'nin Cezira'daki bazı köylere saldırdığını ve bu saldırılar sonucunda 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün X platformundaki paylaşımında, "Al Dagalu terörist milisleri (HDK) masum vatandaşların kanını dökmeye devam ettikçe Sudan halkının onlara direnme kararlılığı daha da artıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Burhan, "Uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve insanlığa karşı işlenen suçlar cezasız kalmayacak ve bu terörist milislere müsamaha gösterilmeyecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Cezira'nın doğusundaki köy ve kasabaların, HDK Komutanlarından Ebu Akile Keykel'in orduya katılmasından dolayı HDK "milislerinin" intikam saldırılarına maruz kaldığı ifade edilmişti.

Bakanlık açıklamasında, "HDK'nin bu intikam saldırıları ile insanları ırk ve etnik aidiyete göre hedef aldığı ve bunun soykırım ve etnik temizlik anlamına geldiği" kaydedilmişti.

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve HDK'nin Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da HDK Saldırısı: 124 Ölü - Son Dakika

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