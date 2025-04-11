Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Topçu Saldırısı

HARTUM, 11 Nisan (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, ülkenin batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı Ebu Şuk Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağı adlı sivil toplum kuruluşu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin perşembe günü Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'deki kampa "kasıtlı bir topçu saldırısı" düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan Acil Yardım Odası adlı gönüllü grubu ise en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi adlı krizi izleme grubunun son verilerine göre Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 29.683 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün son tahminlerine göre çatışmalar nedeniyle 15 milyondan fazla kişi Sudan içinde ya da dışında yerinden edildi.