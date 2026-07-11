Sudan'da Kolera Salgını Kötüleşiyor - Son Dakika
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Sudan'da Kolera Salgını Kötüleşiyor

11.07.2026 01:56
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DSÖ, Sudan'da kolera vakalarının arttığını ve yağmur mevsimi ile can kaybının yükselebileceğini uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da yeniden yayılan kolera salgınının kötüleştiğini, yağmur mevsiminin başlamasıyla vaka ve can kayıplarının artabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, kolera salgınının ülkenin özellikle Darfur ve Kordofan bölgelerindeki birçok eyaleti etkilediğini söyledi.

Sahbani, şu ana kadar 1330'dan fazla kolera vakası ile 114 ölümün doğrulandığını belirterek, Kuzey Kordofan'da çatışmalardan kaçan yüz binlerce kişi nedeniyle gerçek can kaybı sayısının daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Ülkede yeniden yayılan kolera salgınının kötüleştiğini aktaran Sahbani, yağmur mevsiminin başlamasıyla vaka ve can kayıplarının artabileceği uyarısında bulundu.

Sahbani, hesaplamalara göre kolerada vaka ölüm oranının yüzde 13,7'ye ulaştığını, bu oranın "son derece yüksek" olduğunu ve yağmur mevsiminin başlamasıyla salgının daha da kötüleşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Kuzey Kordofan'ın Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların merkez üssü olmaya devam ettiğini belirten Sahbani, bölgedeki sağlık hizmetlerinin ağır baskı altında olduğunu söyledi.

Sahbani, özellikle Kuzey Kordofan'ın merkezi El Ubeyd kentine salgının yayılmasından endişe duyduklarını belirterek, sağlık tesislerinin kapasitesinin aşıldığını ve sağlık hizmetlerine erişimin son derece kısıtlı olduğunu ifade etti.

DSÖ'nün Ubeyd'de 25 binden fazla kişiye yetecek sağlık malzemesini önceden konuşlandırdığını aktaran Sahbani, bunun yeterli olmadığını vurgulayarak uluslararası ortaklara ve bağışçılara sağlık malzemeleri ile insani yardımların bölgeye ulaştırılması için destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Kolera Salgını Kötüleşiyor - Son Dakika

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