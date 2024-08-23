Sudan'da Kolera Salgınında 28 Ölüm

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Sudan'da son bir ayda kolera salgını nedeniyle 28 ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Sahbani ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilcisi Kristine Hambrouck, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Sudan'daki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki sel baskınlarının yanı sıra yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki yetersiz su, hijyen ve sanitasyon nedeniyle Sudan'da bir kolera salgını dalgası daha meydana geldiğini kaydeden DSÖ Sudan Temsilcisi Sahbani, ülkede 12 Ağustos'ta kolera salgını ilan edildiğini anımsattı.

Sahbani, "İlk şüpheli vakaların bildirilmesinden bu yana geçen bir ayda, 5 eyalette 658 vaka ve 28 ölüm bildirildi. Sudan'daki kolera vakaları, yüzde 4,3 gibi yüksek bir ölüm oranına sahip." dedi.

Bu vakaların Eylül 2023'te ilan edilen önceki kolera salgınıyla bağlantısı olmadığını bildiren Sahbani, DSÖ'nün kolera vakalarına karşı verilen mücadeleyi koordine etmek için Sudan'ın yerel ve ulusal makamlarıyla iş birliği yaptığını kaydetti.

Kolera salgını yerinden edilmiş toplulukları da etkiliyor

BMMYK Sudan Temsilcisi Hambrouck ise Sudan'da iç savaşın 16 aydır devam ettiğini hatırlatarak savaşın başlamasından bu yana görülen ikinci kolera salgınının, yerinden edilmiş topluluklar için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hambrouck, "Özellikle endişe verici olan hastalığın mültecilere ev sahipliği yapan bölgeler Kassala, Gedaref ve El Cezire eyaletlerinde yayılmasıdır. Bu eyaletler, diğer ülkelerden gelen mültecilere ev sahipliği yapmanın yanı sıra devam eden çatışmalar nedeniyle güvenlik arayan binlerce yerinden edilmiş Sudanlıya da ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Sudan Sağlık Bakanlığının Kassala'daki 3 mülteci kampında bugüne kadar 119 kolera vakasını doğruladığını söyleyen Hambrouck, 5 mültecinin hastalığa yakalandıktan sonra öldüğünü belirtti.