Sudan'da Kolera Salgınında 28 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Kolera Salgınında 28 Ölüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Sudan'da son bir ayda kolera salgını nedeniyle 28 ölüm kaydedildiğini açıkladı. Sudan'daki sel baskınları ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki yetersiz su, hijyen ve sanitasyon nedeniyle kolera salgını dalgası meydana geldi.

23.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Sudan'da son bir ayda kolera salgını nedeniyle 28 ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Sahbani ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilcisi Kristine Hambrouck, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Sudan'daki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki sel baskınlarının yanı sıra yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki yetersiz su, hijyen ve sanitasyon nedeniyle Sudan'da bir kolera salgını dalgası daha meydana geldiğini kaydeden DSÖ Sudan Temsilcisi Sahbani, ülkede 12 Ağustos'ta kolera salgını ilan edildiğini anımsattı.

Sahbani, "İlk şüpheli vakaların bildirilmesinden bu yana geçen bir ayda, 5 eyalette 658 vaka ve 28 ölüm bildirildi. Sudan'daki kolera vakaları, yüzde 4,3 gibi yüksek bir ölüm oranına sahip." dedi.

Bu vakaların Eylül 2023'te ilan edilen önceki kolera salgınıyla bağlantısı olmadığını bildiren Sahbani, DSÖ'nün kolera vakalarına karşı verilen mücadeleyi koordine etmek için Sudan'ın yerel ve ulusal makamlarıyla iş birliği yaptığını kaydetti.

Kolera salgını yerinden edilmiş toplulukları da etkiliyor

BMMYK Sudan Temsilcisi Hambrouck ise Sudan'da iç savaşın 16 aydır devam ettiğini hatırlatarak savaşın başlamasından bu yana görülen ikinci kolera salgınının, yerinden edilmiş topluluklar için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hambrouck, "Özellikle endişe verici olan hastalığın mültecilere ev sahipliği yapan bölgeler Kassala, Gedaref ve El Cezire eyaletlerinde yayılmasıdır. Bu eyaletler, diğer ülkelerden gelen mültecilere ev sahipliği yapmanın yanı sıra devam eden çatışmalar nedeniyle güvenlik arayan binlerce yerinden edilmiş Sudanlıya da ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Sudan Sağlık Bakanlığının Kassala'daki 3 mülteci kampında bugüne kadar 119 kolera vakasını doğruladığını söyleyen Hambrouck, 5 mültecinin hastalığa yakalandıktan sonra öldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Kolera, Sudan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Kolera Salgınında 28 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:50:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da Kolera Salgınında 28 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement