Sudan'da Kolera ve Dang Humması Vakaları Artıyor

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PORT SUDAN, 6 Kasım (Xinhua) -- Sudan'daki kolera vakalarının 30.880'e, dang humması vakalarının ise 6.011'e ulaştığı bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, "Kolera epidemiyolojik durum raporuna göre 138 yeni vaka kaydedilmiş olup bunların 2'si hayatını kaybetmiştir. Böylece toplam vaka sayısı 30.880'e ulaşmış ve bunların 887'si ölümle sonuçlanmıştır" denildi.

138 yeni vakanın 72'sinin, Sudan'ın doğusundaki Gedaref eyaletinde kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan tamamı Kassala eyaletinde olmak üzere 91 yeni dang humması vakası rapor edilirken, ülkedeki toplam dang humması vakası 6.011'e yükseldi. Dang humması vakalarının 12'si ölümle sonuçlandı.

Bakanlığın Acil Sağlık Durumları ve Salgın Kontrol Departmanı Genel Müdürü Fazıl Muhammed Mahmud'un belirttiğine göre Kassala eyaletinde yüksek oranlarda görülen kolera ve dang humması vakaları, Sudan'ın merkezindeki doğu Cezire bölgesinden gelen yerinden edilme dalgalarından kaynaklanıyor.

Kolera ve dang humması vakalarındaki belirgin artış, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmaların Nisan 2023'ten bu yana devam ettiği Sudan'daki daha geniş bir sağlık krizinin parçası. Sıtma ve kızamık gibi diğer salgın hastalıklar da yayılıyor.

Uluslararası kuruluşların son tahminlerine göre Sudan'da devam eden çatışmalar 24.850'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.