Sudan'da Mayın Tehdidi Sürekli Artıyor

06.05.2026 00:50
BM, Hartum'daki patlamamış mühimmatların siviller için ölümcül risk olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da yaklaşık üç yıldır süren savaşın ardından başkent Hartum ve çevresindeki patlamamış mayın ve mühimmatların siviller için ölümcül risk oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan ordusunun geçen yıl başkent Hartum'u geri almasının ardından kente dönen sivillerin, bölgede yaygın şekilde bulunan patlamamış mayınlar nedeniyle ölüm ve yaralanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hartum'da geçen yıl patlamamış mühimmat ve mayınlar nedeniyle yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı vurgulandı.

Bu yılın ilk üç ayında da 21'i çocuk olmak üzere toplam 23 kişinin öldüğüne veya yaralandığına işaret edilen açıklamada, Sudan genelinde onlarca yıllık çatışmaların ardından yaklaşık 7 bin 700 futbol sahasına eşdeğer alanın patlamamış mühimmatla kirletildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Sudan ordusunun Hartum'un kontrolünü yeniden ele almasının ardından 1,7 milyon kişinin kente geri döndüğü kaydedildi.

Son bir yılda Hartum'da 7,8 milyon metrekare alanın temizlendiği aktarılan açıklamada, çalışmalarda tanksavar ve personel mayınları dahil 36 binden fazla mühimmatın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, taşınabilen mühimmatın yerleşim alanlarından uzakta imha edildiği, taşınamayanların ise bulundukları yerde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bu arada, uluslararası yardım kuruluşları, Sudan ordusu ve HDK'yı sivil yerleşim alanlarına mayın döşemekle suçladı.

Mayın temizliği yıllarca sürebilir

Öte yandan, Sudanlı mayın temizleme kuruluşu Jasmar'ın ekip yöneticisi Juma Abuanja, kara mayınları ve diğer patlayıcı mühimmatın varlığının herkes için büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Abuanja, mayın temizleme ekiplerinin günde yalnızca 10 ila 15 metrekarelik alanı temizleyebildiğini ve bu nedenle temizliğin yıllarca sürebileceğini kaydetti.

Sudan hükümeti ise patlamamış mühimmat tehdidini azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü ancak mali ve personel yetersizliği yaşadığını bildirdi.

Kaynak: AA

