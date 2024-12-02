Sudan'da Ordu Kontrolü Artırıyor - Son Dakika
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Sudan'da Ordu Kontrolü Artırıyor

Sudan ordusu, Cezira eyaletindeki Ummul-Kura köyünü ele geçirerek Vad Medeni'ye yaklaşıyor.

02.12.2024 23:46
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PORT Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, ordunun, ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'ye 45 kilometre uzaklıktaki Ummul-Kura köyünde kontrolü sağladığını ve Vad Medeni'ye yaklaştığını söyledi.

Port Sudan'da Sudan resmi haber ajansında (SUNA) düzenlenen basın toplantısında konuşan İbrahim, ordunun, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'ye 45 kilometre uzaklıktaki Ummul-Kura köyünü yeniden ele geçirdiklerini ifade etti.

Ordunun, Vad Medeni'ye yaklaştığını dile getiren İbrahim, "Askeri operasyonlar, tüm isyancı milisler (Hızlı Destek Kuvvetleri) yok olana kadar devam edecek." dedi.

Faşir'deki mülteci kampına bombardıman

Sınır Tanımayan Doktorlardan (MSF) yapılan açıklamada, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bulunan Zemzem Mülteci Kampı'nın, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) yoğun bombardımanına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sudan'ın en büyük yerinden edilme alanı olan Zemzem kampı, dün akşamdan itibaren HDK tarafından ölümlerle sonuçlanan yoğun bir bombardımana maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada ise HDK'nin Zemzem Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda 12 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, bombardımanın üst üste ikinci gününde devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

HDK, bu iddiaları yalanladı

HDK'den yapılan açıklamada da ordu ve saflarında savaşan grupların, "sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları ve evlerini askeri kışlaya çevirdikleri" iddia edildi.

HDK'nin Zemzem kampına saldırı düzenlediği haberlerinin doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, bu iddiaların, "ortak güçlerin (ordu ve saflarında savaşan gruplar) suçlarını saklama ve yerinden edilmiş kişileri canlı kalkan olarak kullanma girişimi" olduğu öne sürüldü.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

sudan, Son Dakika

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