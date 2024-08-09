Sudan'da şiddetli yağışlar ve seller mültecilerin durumunu kötüleştiriyor - Son Dakika
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Sudan'da şiddetli yağışlar ve seller mültecilerin durumunu kötüleştiriyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Sudan'da etkili olan şiddetli yağış ve sellerin, savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin durumunu daha kötüleştirdiğini bildirdi.

09.08.2024 14:08
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Sudan'da etkili olan şiddetli yağış ve sellerin, savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin durumunu daha kötüleştirdiğini bildirdi.

Sarrado, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da yoğun mevsimsel yağışların sürdüğünü belirten Sarrado, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin, devam eden ölümcül iç savaşın yanı sıra artık kıtlık koşulları ve iklim değişikliğinin artan olumsuz etkisiyle de karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Sarrado, aşırı yağış ve sellerin ülke genelinde on binlerce kişiyi etkileyerek daha fazla yerinden edilmeye, yaralanmaya ve ölüme neden olduğunu vurgulayarak "Savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin durumu daha kötüleşiyor." dedi.

Ülkede barındırılan mülteciler dahil 11 binden fazla kişinin, son iki haftada yaşanan şiddetli sel ve aşırı yağışlardan etkilendiğini kaydeden Sarrado, bunlardan bazılarının, çatışmalar nedeniyle 3 veya 4 kez yerinden edilmiş aileler olduğunu dile getirdi.

Sarrado, BMMYK ve ortaklarının, en savunmasız kişilere yardım etmek için sahada her türlü çabayı gösterdiğini, resmi yetkililerle etkilenen ailelere ev sahipliği yapmak için çadırların kurulacağı yeni araziler belirlediklerini söyledi.

Nisan ortasından bu yana El Nino (sıcaklık artışına neden olan hava olayı) ile ilişkili olarak Doğu Afrika'da aşırı yağışlar ve hava olaylarının görüldüğüne işaret eden Sarrado, bunların en fazla mülteci ve yerinden edilmiş toplulukları etkilediğini belirtti.

77 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın farklı eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye çıktığı açıklanmıştı.

Ülkede temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da şiddetli yağışlar ve seller mültecilerin durumunu kötüleştiriyor - Son Dakika

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