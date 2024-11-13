Sudan\'da Yerinden Edilmişlere Destek Çağrısı

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PORT SUDAN, 13 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın Kızıldeniz eyalet hükümeti, salı günü uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, bölgede yerinden edilmiş binlerce insanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalara destek olmaya çağırdı.

Yerel hükümet, eyaletin başkenti Port Sudan'da yerinden edilmiş yaklaşık yaklaşık 105.000 kişiye tekabül eden 21.000 aileyi barındırmak için 80 merkez tahsis etti.

Port Sudan, aile başına ortalama beş kişi olmak üzere yerel haneler tarafından barındırılan toplamda yaklaşık 222.240 kişiye tekabül eden 44.448 yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyor.