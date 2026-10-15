Sudan ordusu, HDK'ye karşı Batı Darfur'da Bir Kelekel'i kontrol altına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan ordusu, HDK'ye karşı Batı Darfur'da Bir Kelekel'i kontrol altına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan ordusu, Batı Darfur'da HDK ile yaşanan çatışmaların ardından Bir Kelekel bölgesinin kontrolünü ele geçirdi. Batı Darfur Valisi Bahruddin Adem Kerame, Cebel Mun'a yakınlığı nedeniyle stratejik önem taşıyan bölgede operasyonların sürdüğünü belirtti.

Sudan ordusu, ülkenin batısındaki Batı Darfur eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile yaşanan çatışmaların ardından Bir Kelekel bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.

Batı Darfur Valisi Bahruddin Adem Kerame, yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ve müttefik güçlerin Cebel Mun ilçesinin doğusunda yer alan Bir Kelekel bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kerame, Bir Kelekel'in Cebel Mun'a yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, bölgenin kontrol altına alınmasını Sudan açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Batı Darfur'daki askeri operasyonların devam ettiğini aktaran Kerame, operasyonların güvenliğin yeniden sağlanması ve Sudan'ın birliği ile egemenliğinin korunması amacıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Sudan ordusu mensupları da sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Bir Kelekel bölgesinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Sudan ordusuyla müttefik silahlı gruplardan oluşan Ortak Güç, 5 Ekim'de HDK ile yaşanan çatışmaların ardından Batı Darfur'daki Bir Saliba bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü HDK'nin kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
UluslararasıGüncelSudanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:07:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Sudan ordusu, HDK'ye karşı Batı Darfur'da Bir Kelekel'i kontrol altına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei