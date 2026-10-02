Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan'daki Mezrub bölgesini HDK'dan ele geçirdiğini duyurdu

Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan eyaletindeki Mezrub bölgesinin, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve destekçileriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından kontrol altına alındığını bildirdi.

Sudan Silahlı Kuvvetleri Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ordunun, ülkenin çeşitli cephelerinde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kurdufan eyaletindeki Mezrub bölgesinin "şiddetli çatışmaların ardından" ele geçirildiği, çatışmalarda HDK mensupları ile destekçilerinin kayıplar verdiği ifade edildi.

Ordunun kontrol altına alınan bölgelerdeki sivillere güvenliklerinin sağlandığı mesajını vererek normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunduğu açıklamada, sivillerin can güvenliğinin ve mülkiyet haklarının korunacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ordunun operasyonlarını ülkeyi HDK ve destekçilerinden tamamen temizleyene kadar sürdüreceği vurgulandı.

Kuzey Kurdufan, Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşın önemli cephelerinden biri.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.