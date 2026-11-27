İSTANBUL (AA) – Sudan ordusu, Mavi Nil eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki Makanza bölgesini yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Sudan ordusunun 4. Piyade Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile yaşanan çatışmaların ardından Makanza bölgesinde kontrolün yeniden sağlandığı ve HDK mensuplarının bölgeden çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Makanza bölgesinin, Mavi Nil eyaletinin başkenti Ed Damazin'in güneyinde bulunduğu kaydedildi.

HDK'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan bağımsız Mavi Nil Eyaleti Sivil Toplum Girişimi, eyalette tırmanan çatışmalardan kaçan 14 binden fazla kişinin bir hafta içinde Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletine bağlı Renk ilçesine ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, bölgeye gelenlerin çoğunun Şomedi ve Adham köylerine yerleştiği, gıda, temiz içme suyu, barınma ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle ailelerin geçim kaynaklarını kaybetmesinden ve sığınmacıların bölgedeki yerel topluluklar üzerindeki baskıyı artırmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların durdurulması, sivillerin korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Mavi Nil eyaletinde askeri hareketlilik artıyor

Sudanlı yetkililer, salı günü HDK'yi, Ed Damazin ve Er-Rusayris kentlerini hedef alan, 17 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemekle suçlamıştı.

HDK, suçlamalara ilişkin açıklama yapmamıştı.

Sudan ordusu, çarşamba günü ordu müttefiki bir grubun Mavi Nil eyaletine takviye amacıyla ulaştığını duyurmuştu.

Aynı gün askeri kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ordunun müttefik güçlerin desteğiyle HDK'nin iki gün önce ele geçirdiğini duyurduğu Suda bölgesinin kontrolünü yeniden sağladığını belirtmişti.

Mavi Nil bölgesindeki çatışmalar

Mavi Nil bölgesinde son haftalarda Sudan ordusu ile HDK ve SPLM-N güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı.

Sudan makamları, 22 Ekim'de HDK ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaların ardından stratejik öneme sahip Bakori bölgesinin yeniden kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Mavi Nil bölgesinin merkezi Damazin'in yaklaşık 70 kilometre güneydoğusunda bulunan Bakori'de, Sudan ordusunun 4. Piyade Tümenine bağlı 13. Piyade Tugayının askeri üssü bulunuyor.

Etiyopya sınırına yakın Sali bölgesinde de ekim ayında taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Etiyopya ve Güney Sudan ile sınırı bulunan Mavi Nil bölgesi, stratejik konumu nedeniyle son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalar, 25 Ekim'den bu yana Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde yoğunlaştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında askeri kurumun birleştirilmesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Nisan 2023'te başlayan savaş, ülkenin insani krizini derinleştiriyor.

Çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.