Sugiono BM'de bağımsız Filistin Devleti kurulana dek destek vereceklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sugiono BM'de bağımsız Filistin Devleti kurulana dek destek vereceklerini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sugiono, BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin vicdani bir sınav olmaya devam ettiğini belirterek, Endonezya'nın bağımsız Filistin Devleti kurulana dek Filistin halkının yanında duracağını bildirdi. Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukukun ihlal edildiğini söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Filistin meselesinin "vicdani bir sınav" olmaya devam ettiğini belirterek, ülkesinin "bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek" Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini bildirdi.

Sugiono, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabında, Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini ve bu durumun "BM Şartı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Cenevre Sözleşmeleri'nin henüz var olmadığı, 1945 yılı öncesi dönemin dünyasını" anımsattığını bildirdi.

Filistin meselesinin "vicdani bir sınav" olmaya devam ettiğini kaydeden Sugiono, "Endonezya, sömürgeciliğe karşı mücadelenin, uluslararası hukukun zayıf olduğu ve 'güçlünün haklı sayıldığı' bir dünyada mücadele etmenin ne anlama geldiğini bilir." diye konuştu.

Endonezya'nın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı gerçekleşene ve uluslararası hukuka uygun parametreler temelinde, iki devletli çözüm esas alınarak "bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek" Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Endonezya'nın bağımsızlık yolculuğunun Filistin halkına ve onların kendi geleceklerini tayin etme hakkına verdiği tutarlı desteği şekillendirdiğini belirten Sugiono, şunları söyledi:

"Egemenliğe saygı gösterilmeli ve sömürgeciliğe son verilmelidir. Filistin meselesi sadece belirli bir bölgeyi ilgilendiren bir sorun değildir. Bu mesele, çok taraflı sistemin, savunmak amacıyla kurulduğu ilkelere sadık kalıp kalamayacağının ve en çok ihtiyaç duyulan anlarda üzerine düşeni yapıp yapamayacağının bir sınavıdır."

MIKTA, ASEAN, BRICS ve D-8

Ülkesinin BM'ye olan inancını koruduğunu ancak örgütün "hizmet ettiği dünyayla birlikte evrilmesi gerektiğine" inandığını kaydeden Sugiono, "Kusurlu bir çok taraflılığın çözümü, daha az çok taraflılık değildir." ifadesini kullandı.

"Çözüm, daha güçlü ve daha iyi bir çok taraflılıktır." diyen Sugiono, Endonezya'nın BM Şartı'na bağlı kalarak diyaloğu açık tutmak, ortak paydalar oluşturmak ve pratik işbirliğini teşvik etmek için çalışacağını belirtti.

Endonezya'nın "bin dost az, tek bir düşman bile fazladır" anlayışı izlediğini kaydeden Sugiono, bu anlayışın Endonezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), G20, BRICS, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) ve Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı marjındaki faaliyetlerine yön verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Filistin DevletiDış PolitikaBatı ŞeriaEndonezyaPolitikaFilistinGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
11:25
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:28:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sugiono BM'de bağımsız Filistin Devleti kurulana dek destek vereceklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei