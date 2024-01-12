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Suğla Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi, Balıkçılar Sevinçli - Son Dakika
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Suğla Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi, Balıkçılar Sevinçli

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Suğla Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi, balıkçıların avlarını arttırarak geçimlerini sağlamalarını sağladı. Kuraklık nedeniyle zor günler geçiren balıkçılar, göle gelen yağışlarla birlikte ağlarını dolu olarak geri getiriyor. Suğla Gölü'nde yaşayan aileler, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş ve kadife balığı avlayarak geçimlerini sağlıyor. Balıkçılar, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte büyük bir nimet olarak gördükleri yağmurun her damlası için şükürlerini dile getiriyor.

Suğla Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseldi, Balıkçılar Sevinçli
12.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 12:00
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, geçimini Suğla Gölü'nden sağlayan balıkçılar, su seviyesinin yükselmesiyle, avdan yine ağları dolu dönüyor.

Torosların eteklerinde yer alan ve 16 bin hektarlık alana yayılan göle sahili bulunan 6 mahallede yaşayan birçok kişi, yıllardır aileleriyle balıkçılık yapıyor.

Kuraklığın etkisiyle bir dönem bataklığı andıran görüntüye bürünen göl, bölgenin aldığı yağışlarla 5 metre derinliğe ulaşarak genişledi.

Havzanın genişlemesi, Gökhüyük, Gölyüzü, Susuz, Yalıhüyük, Bağra, Karaviran mahallelerinden göle açılan 75 tekneyle avlanan balıkçıların da yüzünü güldürdü.

Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş ve kadife balığı avlayan aileler, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor.

"En küçük yağmur damlası bile bize büyük bir nimet"

Balıkçılıktan 20 yıldır geçimini sağlayan 65 yaşındaki Cafer Bilgi, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle göle açılamadıkları günlerde büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Suların yükselmesinin bereketi de beraberinde getirdiğini belirten Bilgi, kötü günleri geride bıraktıklarını dile getirdi.

Bilgi, tabiatın dengesindeki bozulmanın son yıllarda çok daha fazla hissedildiğine dikkati çekerek, "Göl, yazın çok çekilmişti. Biraz yağmur yağdı, biraz sel geldi, yükseldi. Balık da iyi çıkıyor. 18-19 kiloluk balık yakalayan arkadaşlarımız var. Kuraklıkta su seviyesi düştüğünden, bin metre ağ atan, 500 metre atmak zorunda kalıyordu. Otlardan ağı toplayamıyorduk. Balık çıkmıyordu. Verdiği her damla için Rabbime hesapsız şükür. Şu yağan en küçük yağmur damlası bile bize büyük bir nimet." ifadesini kullandı.

"Göl neredeyse kurumak üzereydi"

Gölde 19 yıldır balıkçılık yapan İsmail Kaya da geçen yıla nazaran bu yıl durumun çok daha iyi olduğunu kaydetti.

Gölün kıyıdan 100-150 metre çekildiği dönemler olduğuna değinen Kaya, "Geçen yıl çok kuraktı. Bu sene suyun seviyesi de iyi, balık da iyi. Şu anda güzel gidiyor. Bir iki yıl önce gerçekten çok kötüydü, kayıklar gitmiyordu. Bu yıl yağışlar iyi geldi. Derinlik 5 metreyi geçti. Bu sene bereketli. Susuz'dan 12 kayık var. Gölyüzü'nden 8-10 kişi, Gökhüyük'ten 30-35 kişi, diğer mahallerden 10-15 kişi, bunlar hep gölden geçimini sağlayanlar." diye konuştu.

Suğla Gölü'ne 20 yıldır açılan 67 yaşındaki Abdullah Alkan ise su seviyesinin de balığın da yüzlerini güldürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Su durumu bu yıl iyi. Sabah göle geliyor, ava çıkıyoruz. Öğleye doğru avdan dönüyoruz. Allah ne verirse kooperatife veriyoruz. Geçen sene sular kıyıdan çok gerideydi. Göl neredeyse kurumak üzereydi. Tekneler gitmezdi. Bu sene seviyede sıkıntı yok. Yağışlar iyi, Allah kar yağışını da bol verirse iyice dolar. Balık durumu da iyi. Güldürüyor yüzümüzü, ekmek çıkıyor."

Kaynak: AA
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