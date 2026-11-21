Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tartıştığı eniştesi Ümit Çakal'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Münir Çakal, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şuhut'a bağlı Akyuva köyünde 19 Kasım günü öğle saatlerinde Münir Çakal, aralarında mera anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen eniştesi Ümit Çakal ile tartıştı. Büyüyen tartışmada Münir Çakal, tabancayla önce Ümit Çakal'ı ardından da kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ümit Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Münir Çakal ise hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 2 gündür tedavisi süren Münir Çakal, bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.