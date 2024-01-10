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Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin gününü kutladı. Bildik, gazetecilerin Kırıkkale ve ilçenin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek teşekkür etti.

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 09:09,
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Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Bildik, gazetecilerin gününü kutladı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün de selamını ileten Bildik, "Basın mensuplarının gerçekten tohumda emeği çok fazla. Gazeteci arkadaşlarımız, Kırıkkale ve ilçemizin tanıtımı ve gelişimine de önemli katkılarda bulunuyor. Bu anlamda tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bildik, etkinlikte gazetecilerle oyun havası oynayarak hediye verdi.

Kaynak: AA
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