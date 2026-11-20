MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 3,5 yaşındaki Tuna Geyik hayatını kaybetti.

EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, saat 15.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Dağarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde oynayan Tuna Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu. Tuna Geyik, yakınları tarafından sulama havuzunda bulunup çıkarıldı.

DOKTORLARIN ÇABASI YETMEDİ

İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Geyik, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuna Geyik, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.