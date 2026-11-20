Alaşehir'de acı olay: Sulama havuzunda bulunan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Alaşehir'e bağlı Dağarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında evinin önünde oyun oynayan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, kısa süre sonra ortadan kayboldu. Yakınlarınca sulama havuzundan çıkarılan çocuk, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma inceleme yürütüyor.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 3,5 yaşındaki Tuna Geyik hayatını kaybetti.
EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN GÖZDEN KAYBOLDU
Olay, saat 15.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Dağarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde oynayan Tuna Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu. Tuna Geyik, yakınları tarafından sulama havuzunda bulunup çıkarıldı.
DOKTORLARIN ÇABASI YETMEDİ
İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Geyik, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuna Geyik, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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