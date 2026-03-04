Süleymaniye'de İHA Saldırısı - Son Dakika
Süleymaniye'de İHA Saldırısı

04.03.2026 01:48
KYB, Süleymaniye'de insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıyı duyurdu, ölü ya da yaralı yok.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) bağlı asayiş birimi, Süleymaniye'nin Riaye bölgesine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

KYB asayişinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının hedefi olan binanın daha önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, paniğe sebep olan saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığına işaret edilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sonrası yangın meydana geldiği ve bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlemlendi.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Süleymaniye halkından olay yerine gitmemelerini rica ediyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Kürtlerin bu savaşa dahil olmaması gerektiğini" dile getiren Ebubekir, "Uluslararası güçlere, savaşlarını ülkemize getirmemeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi."

Kaynak: AA

