Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede çalışmaları inceledi

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Nallar, altyapısı tamamlanan ve asfaltlanan cadde ve sokaklarla ilgili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, ilçenin sorunlarını ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmayı amaçladıklarını aktaran Nallar, " Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Süleymanpaşa Belediyesi olarak el ele verdik. Süleymanpaşa ve Tekirdağ için birlikte çalışarak en kısa sürede şehrin sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kumbağ Mahallesi ile başlattığımız bu işbirliği ve eşgüdümü görev süremiz boyunca sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Nallar, daha sonra mahallede vatandaşlarla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

Gürcün'den ziyaretler

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Selami Yılmaz ve Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman'ı ziyaret etti.

Gürcün, ziyaretinde Yılmaz ve Kahraman ile sohbet etti, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Yılmaz ve Kahraman da Gürcün'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Gürcün'e ziyaretlerinde Baro Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan eşlik etti.