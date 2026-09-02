Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül toplantısında gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, önceki toplantının tutanak özetinin ardından gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantı Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında yapıldı.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nallar, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.
Daha sonra gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Kaynak: AA
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