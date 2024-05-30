Süleymanpaşa Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Kaymakamı Ziyaret Etti

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Süleymanpaşa Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Münir Bilgin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'i ziyaret etti.

Başkan Bilgin, ziyarette derneğin amaçları ve çalışmaları hakkında kaymakam Güler'e bilgi vererek, çiftçilerin sorunlarını iletti.

Güler, Bilgin'e başarılar diledi.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Başkan Albayrak ve Şahin bir süre görüşerek, fikir alışverişinde bulundu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Albayrak'a teşekkür etti.

Albayrak'a, yönetim ve denetim kurulundan Prof. Dr. Burcu Tokuç ve Prof. Dr. Gamze Varol da eşlik etti.

-Süleymanpaşa halk oyunları ekibi Marmara Bölgesi'ni temsil edecek

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada derece elde eden Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Finalinde Marmara Bölgesi'ni temsil edecek.

Tekirdağ'da düzenlenen yarışmada, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'den ekipler mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, minikler düzenlemeli kategorisinde birinci, minikler düzenlemesiz ve yıldızlar düzenlemesiz kategorilerinde ikinci oldu.

Halk oyunları ekibi, aldıkları dereceyle Türkiye finalinde Marmara Bölgesi'ni temsil etme hakkını elde etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, halk oyunları ekiplerini tebrik ederek, ekibin ileride daha büyük başarılar elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.