Süleymanpaşa'da Asfaltlama Çalışmaları - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Asfaltlama Çalışmaları

Başkan Nallar, Karadeniz Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı.

30.09.2024 10:46
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Karadeniz Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili bazı tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu yollar sunmak olduğunu aktaran Nallar, çalışmaları kısa süre içerisinde bitireceklerini belirtti.

Nallar daha sonra mahallede vatandaşlara yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Çerkezköy'de 13 farklı branşta kurs açılacak

Çerkezköy Belediyesince ilçede çeşitli kurslar açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurslar 13 farklı branşta açılacak. Vatandaşlarımız kurs başvurularını 4 Ekim'e kadar internet sitemizden gerçekleştirebilirler. Kurslar, kontenjanla sınırlıdır. Branşlarımızın asıl kayıt kontenjanı dolduğunda devam eden başvurular yedek kayıt listesine alınacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da Asfaltlama Çalışmaları - Son Dakika

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