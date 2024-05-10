Süleymanpaşa'da Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Süleymanpaşa'da Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Süleymanpaşa\'da Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Süleymanpaşa ilçesinde "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

10.05.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik önündeki alanda düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunları sadece onların ya da ailelerinin değil, toplumun ortak sorunu olarak gördüklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

" 'Engelli olmak bir kusur değil, asıl engel görmezden gelmektir' şiarıyla Bakanlığımız, eğitimden istihdama, evde bakım hizmetinden rehabilitasyona, sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmesinden aile desteklerine, spordan sanata kadar sosyal hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızın var olması adına düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki süreçte de çağın gerektiği ihtiyaçlar dikkate alınarak kapsayıcı kuşatıcı yeni hedefler belirlemeye devam ediyoruz."

Engelli dernekleri adına konuşan Zehra Metin Özer ise konuşmasına, "Siz gözlerinizle işitmenin, ellerinizle konuşmanın nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? " diyerek başladı.

Toplumun her kesimi için eşit fırsatlar ve erişim sağlamanın adalet ve insanlığın gereği olduğunu belirten Özer, "İşitme özel gereksinimi olan bir bireye kuşların ötüşünü, dalgaların sesini duyduğunuzda içinizden dans etmek gelen melodileri anlatabilir misiniz? Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni Engelliler Haftası'nı kutlamak değil, bu özel haftanın sunduğu fırsatı kullanarak derinlemesine bir düşünce ve eylem çağrısı yaparak farkındalık yaratmaktır. Aynı zamanda bir insanlık görevidir." dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve protokol üyeleri, etkinliğe katılan engelliler ve aileleri ile yakından ilgilenip fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte engelli çocukların gerçekleştirdiği gösteriler beğeni topladı.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Süleymanpaşa, Dünya, Engelliler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement