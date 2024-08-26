Güncel

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca desteklenen aileleri ziyaret eden Güler, bir süre ailelerle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Güler, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin imkanlar doğrultusunda karşılanması, sorunların çözülmesinin kendileri için önem arz ettiğini aktaran Güler, "Bizlerin görevi sosyal devlet anlayışı içinde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktır." dedi.

Ziyarette Güler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür İlker Demirtaş eşlik etti.