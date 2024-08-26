Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

26.08.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca desteklenen aileleri ziyaret eden Güler, bir süre ailelerle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Güler, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin imkanlar doğrultusunda karşılanması, sorunların çözülmesinin kendileri için önem arz ettiğini aktaran Güler, "Bizlerin görevi sosyal devlet anlayışı içinde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktır." dedi.

Ziyarette Güler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür İlker Demirtaş eşlik etti.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Mustafa Güler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
22:03 Alevlerin arasına düşen itfaiye eri ağır yaralandı Alevlerin arasına düşen itfaiye eri ağır yaralandı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:49 Şanlıurfa’da genç öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu Şanlıurfa'da genç öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 14:31:32. #1.12#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement