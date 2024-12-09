Sullivan İsrail'de Suriye ve Hamas Müzakerelerini Görüşecek

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'da varılan ateşkes ve Hamas ile esir takası müzakerelerindeki durumu görüşmek için İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Sullivan'ın 11 Aralık'ta İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşeceği belirtildi.

Sullivan'ın İsrailli yetkililerle yapacağı görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler ve Lübnan'da 27 Kasım'da varılan ateşkesi görüşeceği ifade edildi.

Görüşmelerde, İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması konusunda yürütülen müzakerelerin de ele alınacağı kaydedildi.

Sullivan'ın İsrail'e yapacağı söylenen ziyarete ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.