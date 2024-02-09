Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sultanahmet'te bir tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tramvayın çarpmasıyla yayanın yerde sürüklendiği ve çevredeki insanların hemen yardıma koştuğu görülüyor.

09.02.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde tramvayın çarpmasıyla yayanın yerde sürüklendiği anlar ve çevredekilerin yaralının yardımına koşması görülüyor.

Sultanahmet\'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ulaşım, Güvenlik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement