Sultanbeyli\'de \'Bizim Evin Hikayesi\' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Sultanbeyli Belediyesi İnsan ve Şehir Akademisinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında "Bizim Evin Hikayesi" adlı tiyatro oyunu, Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Recep Çavdar'ın kaleme alıp yönettiği, yapımcılığını ise Tufan Yılmaz'ın üstlendiği komedi türündeki oyun, aile olmanın gücünü konu alıyor.

Etkinlikte konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, sanatın insan ruhunu beslediğini belirterek, "Tiyatronun ayrı önemi var. Tiyatro, hayatın kendisidir. Sahnede sergilenen her karakter, diyalog ve replik, bizden bir parçadır. Tiyatro bizim hikayemizi sahneye taşır. Kimi zaman güldürür kimi zaman hüzünlendirir kimi zaman da bizi düşünmeye sevk eder. Sahnelenen karakterlerin hikayelerine tanık olduğumuzda kendimizden bir parça buluruz." dedi.

Tombaş, Sultanbeyli'de yaşayan insanların sanata önem verdiğinin altını çizerek, "Binlerce vatandaşımız bu salonları doldurdu, bursiyerlerimiz birçok sanat dalını bu salonlarda icra etti. Sultanbeyli Belediyesi olarak eğitime, kültüre ve sanatsal faaliyetlere önem veriyor ve bir marka oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sultanbeyli'de bu toprakların hikayesini anlatan bir damar oluşsun istedik"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen ve senarist Recep Çavdar, oyunun 8 aylık çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Tiyatro akademisini kurarken "uzun bir yola çıkmayı hayal ettiklerini" belirten Çavdar, "Sultanbeyli'de bu toprakların hikayesini anlatan bir damar oluşsun istedik. Yaklaşık 15 ay önce eğitimlere başladık. Arkadaşlarımızın hepsi amatördü. Onlara hem teorik hem de pratik eğitimler verdik. Daha sonra da bir oyun çıkartalım ve bu hem bu eğitimlerin bir sonucu hem de hayal kurduğumuz yolculuğun ilk durağı olsun istedik. Önce bir Filistin oyunu yapalım diye düşündük fakat ardından da 'Aile Yılı' olması sebebiyle evlerde bir yangın olduğunu hesaba katarak, oyunun rotasını aileye çevirdik." ifadelerini kullandı.

Çavdar, oyunun prova süresinin 3 ay sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde ne yazık ki sadece ödenekli tiyatrolar üretim yapabiliyor. Dolayısıyla belediyelerin sanatı, özelde tiyatroyu desteklemesinin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Sultanbeyli Belediyesi, böyle bir dönemde önemli bir vizyon gösterdi ve sadece eğitimle kalmayıp bir kent tiyatrosuna doğru yolculuğa çıktık. Bu toprakların mesajını ve özünü, estetik açıdan kaliteli oyunlarla aktarmak istiyoruz. Bu, aynı zamanda iyi oyuncuların da yetişmesi demek çünkü biz burada sadece teknik eğitim vermiyoruz. Buradan kendi değerleriyle çatışmayan, milletine düşman olmayan oyuncular yetişiyor. Bugün surda bir gedik açıldı diye düşünüyorum, nice nice güzel oyunlara."

Oyunda, Abdullah Dursun, Ayşe Fatma Çaka, Büşra Çil, Edanur Öksüz, Fatma Çakmak Özcan, Gamze Atamulu Çon, Hatice Kübra Karedeniz, İsmail Becene, Ramazan Akaydın, Rabia Şaşmaz, Serhat Aka, Şevket Yalçın, Tuğba Yücel, Yunus Emre Akbulut ve Yusuf İşçi rol aldı.