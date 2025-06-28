Sultanbeyli'de 'Bizim Evin Hikayesi' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sultanbeyli'de 'Bizim Evin Hikayesi' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Sultanbeyli\'de \'Bizim Evin Hikayesi\' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
28.06.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediyesi, 'Bizim Evin Hikayesi' ile aile olmanın gücünü sahneye taşıdı.

Sultanbeyli Belediyesi İnsan ve Şehir Akademisinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında "Bizim Evin Hikayesi" adlı tiyatro oyunu, Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Recep Çavdar'ın kaleme alıp yönettiği, yapımcılığını ise Tufan Yılmaz'ın üstlendiği komedi türündeki oyun, aile olmanın gücünü konu alıyor.

Etkinlikte konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, sanatın insan ruhunu beslediğini belirterek, "Tiyatronun ayrı önemi var. Tiyatro, hayatın kendisidir. Sahnede sergilenen her karakter, diyalog ve replik, bizden bir parçadır. Tiyatro bizim hikayemizi sahneye taşır. Kimi zaman güldürür kimi zaman hüzünlendirir kimi zaman da bizi düşünmeye sevk eder. Sahnelenen karakterlerin hikayelerine tanık olduğumuzda kendimizden bir parça buluruz." dedi.

Tombaş, Sultanbeyli'de yaşayan insanların sanata önem verdiğinin altını çizerek, "Binlerce vatandaşımız bu salonları doldurdu, bursiyerlerimiz birçok sanat dalını bu salonlarda icra etti. Sultanbeyli Belediyesi olarak eğitime, kültüre ve sanatsal faaliyetlere önem veriyor ve bir marka oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sultanbeyli'de bu toprakların hikayesini anlatan bir damar oluşsun istedik"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen ve senarist Recep Çavdar, oyunun 8 aylık çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Tiyatro akademisini kurarken "uzun bir yola çıkmayı hayal ettiklerini" belirten Çavdar, "Sultanbeyli'de bu toprakların hikayesini anlatan bir damar oluşsun istedik. Yaklaşık 15 ay önce eğitimlere başladık. Arkadaşlarımızın hepsi amatördü. Onlara hem teorik hem de pratik eğitimler verdik. Daha sonra da bir oyun çıkartalım ve bu hem bu eğitimlerin bir sonucu hem de hayal kurduğumuz yolculuğun ilk durağı olsun istedik. Önce bir Filistin oyunu yapalım diye düşündük fakat ardından da 'Aile Yılı' olması sebebiyle evlerde bir yangın olduğunu hesaba katarak, oyunun rotasını aileye çevirdik." ifadelerini kullandı.

Çavdar, oyunun prova süresinin 3 ay sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde ne yazık ki sadece ödenekli tiyatrolar üretim yapabiliyor. Dolayısıyla belediyelerin sanatı, özelde tiyatroyu desteklemesinin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Sultanbeyli Belediyesi, böyle bir dönemde önemli bir vizyon gösterdi ve sadece eğitimle kalmayıp bir kent tiyatrosuna doğru yolculuğa çıktık. Bu toprakların mesajını ve özünü, estetik açıdan kaliteli oyunlarla aktarmak istiyoruz. Bu, aynı zamanda iyi oyuncuların da yetişmesi demek çünkü biz burada sadece teknik eğitim vermiyoruz. Buradan kendi değerleriyle çatışmayan, milletine düşman olmayan oyuncular yetişiyor. Bugün surda bir gedik açıldı diye düşünüyorum, nice nice güzel oyunlara."

Oyunda, Abdullah Dursun, Ayşe Fatma Çaka, Büşra Çil, Edanur Öksüz, Fatma Çakmak Özcan, Gamze Atamulu Çon, Hatice Kübra Karedeniz, İsmail Becene, Ramazan Akaydın, Rabia Şaşmaz, Serhat Aka, Şevket Yalçın, Tuğba Yücel, Yunus Emre Akbulut ve Yusuf İşçi rol aldı.

Kaynak: AA

Necmettin Erbakan, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ali Tombaş, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 'Bizim Evin Hikayesi' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Meteoroloji uzmanları tarih verdi 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon’u kurtarıyor Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
Neler yaptı öyle Ancelotti Arda’nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor İşte canlandıracak isim Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Yargıtay’dan 2025’in ilk yarısında büyük başarı Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
13:45
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
11:41
UTTS için son 2 gün 140 bin liraya kadar cezası var
UTTS için son 2 gün! 140 bin liraya kadar cezası var
18:13
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
18:01
Fenerbahçe’de imza çıkmazı Tarih bir kez daha ertelendi
Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi
17:47
Putin yeniden İstanbul’u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
17:34
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi
17:30
Bursa’da tehlikeli yangın 14 kişi kurtarıldı, 100’e yakın kişi tahliye edildi
Bursa'da tehlikeli yangın! 14 kişi kurtarıldı, 100'e yakın kişi tahliye edildi
17:25
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
16:55
Mülteci kampından NBA’e Khaman Maluach tarihe geçti
Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti
16:51
Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
16:46
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
16:46
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 14:49:18. #7.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 'Bizim Evin Hikayesi' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.