SULTANBEYLİ\'de çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

SULTANBEYLİ'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçiden Muhammed Şahin (17) ve Murat Çolak'ın (21) cenazesi memleketlerine götürülmek üzere yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı.

Mimar Sinan Mahallesi, Sarayburnu Sokak'ta bulunan çelik yapı malzemeleri üreten bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde dün saat 07.30 sıralarında çıkan yangında Murat Çolak (21), Muhammed Şahin (17) ve ismi henüz bilinmeyen Yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet K. (21) ve Fırat Karadağ (17) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 işçiden Muhammed Şahin ve Murat Çolak'ın cenazeleri DNA işlemlerinin yapılmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Iğdır'a götürüldü.

"ORADA BÜYÜK BİR İHMAL SÖZ KONUSU"

Murat Çolak'ın dayısı Arslan Tabera, "Dün yangın yerine gittik. Orada büyük bir ihmal söz konusu. Cenazeleri bugün Adli Tıp'tan memlekete gönderdik. Afgan bir arkadaşı sobaya tiner dökerek patlamasına neden oluyor. Bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkıyor yaralı bir şekilde. Diğer arkadaşlar itfaiyeye haber veriyorlar. İtfaiye geldikten sonra zaten iş işten geçiyorö dedi.