Sultanbeyli\'de İETT Otobüsü ile Tır Çarpıştı

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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