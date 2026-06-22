Sultanbeyli\'de İETT Otobüsü ile Tır Çarpıştı

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.