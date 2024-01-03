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Sultanbeyli'de Kur'an Kursu Bahçesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Kur'an Kursu Bahçesinde Yangın Çıktı

Sultanbeyli'de bulunan Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nun bahçesindeki barakada çıkan yangın, kısa sürede kurs binasına da sıçradı. Yangın sonucunda kurs binasında hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangını söndürdü. Kurs binasında kalan 25 kişi ise yangın nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Sultanbeyli\'de Kur\'an Kursu Bahçesinde Yangın Çıktı
03.01.2024 - 02:55,
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Sultanbeyli'de Kur'an kursunun bahçesindeki barakada çıkan yangın söndürüldü.

Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nun bahçesindeki barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede kurs binasının çatısına da sirayet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kursta yatılı kalan 25 kişi yangın nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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