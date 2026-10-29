Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi

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Sultanbeyli'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 18 koli içine gizlenmiş 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi. Kanser ilacı taşıdıklarını söyleyen 2 şüpheli gözaltına alınarak uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Sultanbeyli'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sultanbeyli'de takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

Minibüsteki iki şüphelinin, İzmir'e götürülmek üzere kanser ilaçları taşındığını, soğuk zincirin bozulmaması için kapıların açılmaması gerektiğini söylemesi üzerine yapılan kontrolde, aracın soğutucu sisteminin çalışmadığı belirlendi.

Araçta yapılan detaylı aramada, 18 koli içerisine gizlenmiş 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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