Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi

Sultanbeyli'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sultanbeyli'de takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

Minibüsteki iki şüphelinin, İzmir'e götürülmek üzere kanser ilaçları taşındığını, soğuk zincirin bozulmaması için kapıların açılmaması gerektiğini söylemesi üzerine yapılan kontrolde, aracın soğutucu sisteminin çalışmadığı belirlendi.

Araçta yapılan detaylı aramada, 18 koli içerisine gizlenmiş 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.