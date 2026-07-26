Sultanbeyli'de Orman Girişi Denetimi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Orman Girişi Denetimi

Sultanbeyli\'de Orman Girişi Denetimi
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513 kişiye orman giriş yasağına uymadığı için 1.9 milyon lira ceza kesildi; ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayanlara yönelik polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yasağa uymadığı belirlenen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, uyuşturucu suçlarından 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara giriş yasağı kapsamında Sultanbeyli'de denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda 8 Haziran-14 Temmuz 2026 arasında Aydos, Teferrüçtepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları'nda geniş çaplı denetim yapıldı. Çalışmalarda Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu kapsamında ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği tespit edilen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası kesildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDi; 6 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabancayla, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında 6 kişi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan, 1 kişi hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şüpheli denetimler sırasında gözaltına alındı. Orman yangınlarının önlenmesi ve ormanlık alanların korunmasına yönelik denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Güvenlik, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Orman Girişi Denetimi - Son Dakika

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