Sultanbeyli'de Silah İmalathanesine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sultanbeyli'de Silah İmalathanesine Operasyon

14.02.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı silah imalathanesi operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Sultanbeyli'de, yasa dışı silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sultanbeyli'de silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon yaptı.

Şüpheli Ü.K. gözaltına alınırken evde yapılan aramada 366 tabanca, 85 tabanca namlusu, 100 tabanca gövdesi, 385 şarjör, çok sayıda icra mili ve yayı ile tetik tertibatı ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan Ü.K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Silah İmalathanesine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

22:51
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a tavla ve kavuklu gönderme
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
22:01
Hatay’da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 23:12:05. #7.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Silah İmalathanesine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.