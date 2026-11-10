Sultandağı\'nda 10 gün kaybolan 5 ineği Tarım Müdürlüğü dronla buldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

İlçede Kerem Yılmaz Çakmak'a ait büyükbaş hayvanlardan 5'i, Akşehir Gölü'nde otlarken kayboldu.

Çakmak ve vatandaşlar hayvanları bulamayınca İlçe Tarım Müdürlüğünden yardım istedi.

Ekipler, dron ile havadan arama yaptı ve inekleri gölde buldu.

Çakmak, AA muhabirine, babasıyla birlikte hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

Hayvanlarını 10 gün boyunca bulamadıklarını kaydeden Çakmak, "İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurduk. Sağ olsun 3 gün tarama yaptık ve bulduk. Devletin gücünü arkamızda hissettik. Hayvanların çalındığını düşündük." dedi.