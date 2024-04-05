Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yönelik Kreş Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yönelik Kreş Hizmeti Sunacak

Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yönelik Kreş Hizmeti Sunacak

Sultangazi Belediyesi, çocuklara yönelik projeleri kapsamında inşa edilen Merve Karakaş Ana Kucağı binasının yapımını tamamladı. Binada on sınıf bulunacak olan kreş, çalışan annelerin çocukları için hizmet vermeye başlayacak. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ana Kucağı kreşlerinin çalışan anneler için önemli bir çözüm olduğunu belirtti ve kreşlerin çocukların ihtiyaçlarına, eğitim seviyelerine ve ailelerin beklentilerine göre tasarlandığını ifade etti.

05.04.2024 17:45
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Sultangazi Belediyesi'nin çocuklara yönelik projeleri kapsamında kreş hizmeti verecek Merve Karakaş Ana Kucağı binasının yapımında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışan annelerin çocukları için Cebeci Mahallesi'nde inşa edilen ve on sınıftan oluşan Ana Kucağı kreşi kısa süre içinde hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer alan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ana Kucağı adıyla hayata geçirdikleri uygulamanın çalışan anneler için önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtti.

Ana Kucağı kreşlerinin, çalışan annelerin önemli bir sorununa çözüm sunduğunu dile getiren Dursun, "Çalışan anneler için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Ana Kucaklarımız, 42-68 ay arası çocukların ihtiyaçlarına, eğitim seviyelerine ve ailelerin beklentilerine göre tasarlandı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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