Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yönelik Kreş Hizmeti Sunacak

Sultangazi Belediyesi'nin çocuklara yönelik projeleri kapsamında kreş hizmeti verecek Merve Karakaş Ana Kucağı binasının yapımında sona gelindi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışan annelerin çocukları için Cebeci Mahallesi'nde inşa edilen ve on sınıftan oluşan Ana Kucağı kreşi kısa süre içinde hizmete açılacak.
Açıklamada görüşlerine yer alan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ana Kucağı adıyla hayata geçirdikleri uygulamanın çalışan anneler için önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtti.
Ana Kucağı kreşlerinin, çalışan annelerin önemli bir sorununa çözüm sunduğunu dile getiren Dursun, "Çalışan anneler için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Ana Kucaklarımız, 42-68 ay arası çocukların ihtiyaçlarına, eğitim seviyelerine ve ailelerin beklentilerine göre tasarlandı." bilgisini verdi.
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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanmazken, bölgede ufak çaplı hasarlı kazaların müdahalesi yapılarak trafik akışı sağlanıyor.
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