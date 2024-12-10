Sultangazi Belediyesi'nden Boğaz Turu Açıklaması

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Sultangazi Belediyesi, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan "80 kişiye 180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu haberlere göre, ihalenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılan tek bir gezi organizasyonu gibi gösterildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Halbuki bu satın alma hizmeti, 1500 kişilik boğaz turu olup, teknede yemek ve katılımcı öğretmenler için hediye deri cüzdan da ihale kapsamında yer almaktadır. İhalenin tam kapsamı göz önüne alındığında mevcut şartlarda en ekonomik koşullarda bu hizmetin satın alındığı açıkça görülmektedir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz."

Açıklamada, "Sultangazi Belediyesi olarak, halkımıza altyapıdan üstyapıya, kültür sanattan spora kadar her alanda hizmet götürmeye gayret ederken, kamu kaynaklarının kullanımında hassasiyetle hareket ettiğimizin de altını çiziyoruz." ifadelerine yer verildi.